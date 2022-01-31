Герцогиня Корнуольська забере королівський патронаж у Меган Маркл

Герцог та герцогиня Сассекські залишили королівську родину 2020 року, а їхні заступництва забрали собі інші родичі.

З'явилася інформація про те, що герцогиня Корнуольська збирається взяти на себе один із колишніх патронажів герцогині Сассекської Меган. Як пише The Sunday Times, 74-річна Камілла стане новим королівським покровителем Національного театру.

Національний театр подякував герцогині Меган за її підтримку у заяві, опублікованій у лютому 2021 року. У ній йшлося: "Герцогиня відстоювала нашу роботу зі спільнотами та молоддю у всій Великій Британії та нашу місію зробити театр доступним для всіх", - пише Hello!

Принц Чарльз, герцогиня Камілла та герцогиня Меган / Associated Press

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Герцогиня Сассекська взяла цю роль від королеви Єлизавети II 2019 року, яка до цього обіймала цю посаду 45 років. Тепер її місце посяде невістка королеви — Камілла, яка прагне використати своє заступництво для підтримки театральної індустрії, яка має труднощі під час пандемії.

Герцогиня Корнуольська регулярно відвідує концерти та театри зі своїм чоловіком принцом Чарльзом і є великою прихильницею мистецтва.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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