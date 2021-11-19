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Герцогиня Сассекська показала нове фото сина Арчі

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Герцогиня Сассекська показала нове фото сина Арчі

Меган Маркл

Меган Маркл прийшла на шоу Еллен ДеДженерес, де розповіла про свою родину.

На офіційному каналі Еллен на Youtube вже з'явилися відео з інтерв'ю з Меган, герцогинею Сассекською. На шоу дружина принца Гаррі розповіла трохи про їхніх дітей – сина Арчі, якому зараз 2,6 років та доньку Лілі, їй п'ять місяців.

Меган говорила в інтерв'ю, що цього року вони спробували відсвяткувати Геловін з дітьми. "Ми хотіли зробити щось веселе для дітей, але дітям це зовсім не подобалося. Арчі був динозавром, можливо, п'ять хвилин... А Лілі була скунсом", — заявила Меган.

Також під час розмови на великому екрані з'явилось фото Арчі. Хлопчик помітно підріс, він був зображений спиною до камери, фото зроблено в курнику в їхньому будинку в Монтесіто. Арчі тримає в руках кошик, куди необхідно зібрати яйця. На ньому одягнений синій джемпер з джинсами та жовті гумові чоботи Hunter x Peppa Pig.

Арчі — син Меган та Гаррі, фото: скріншот з відео / ©
Арчі — син Меган та Гаррі, фото: скріншот з відео

Малюк Арчі лише кілька разів з'являвся на публіці від моменту свого народження у травні 2019 року, а ось фото його молодшої сестри Лілібет-Діани пара ще не показувала. Декілька сімейних фотографій можна було побачити на столі Меган у відео, яке вона записувала до свого 40-річчя у серпні 2021 року. Шанувальники тоді припустили, що на одному з фото зазнімковано принца Гаррі, який тримає дівчинку на руках.

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