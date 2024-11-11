Герцогиня Софі підтримала принцесу Кейт на публіці: експертка розшифрувала, що вона сказала

Експертка, які вміє читати по губах, докладно описала розмову, яка відбулася між принцесою Уельською та герцогинею Единбурзькою біля Кенотафа в неділю на службі пам'яті.

42-річна принцеса Уельська стояла поряд з герцогинею Единбурзькою Софі на балконі Міністерства закордонних справ, коли король Чарльз очолив покладання вінків разом із принцом Уельським та прем'єр-міністром.

За словами експерта Жакі Прес, Кейт, здавалося, шукала у 59-річної Софі моральної підтримки та підбадьорливих слів під час служби. Герцогиня Единбурзька, мабуть, помітила, що Кейт нервує, і спробувала підбадьорити її.

Принцеса Уельська Кетрін та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

"До цього ніколи не буваєш повністю готовий...", — сказала принцеса Кейт, а герцогиня Софі, мабуть, погодилася із твердженням Кетрін про те, що вона почувається пригніченою, і відповіла: "Так, безумовно", цитує слова експертки Daily Mail.

Еспертка з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що Софі зробила "дуже промовистий жест " — поклала руку на спину Кейт, що наочно демонструє, чому саме її обрали для присутності поряд з принцесою Уельської біля Кенотафа в неділю вранці.

Принцеса Уельська та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Для принцеси Уельської це був другий публічний вихід на вихідні після тривалої перерви, коли Кейт проходила терапію від раку.

На заході, нагадаємо, була відсутня королева Камілла, напередодні Букінгемський палац розповів, що вона все ще на лікарняному.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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