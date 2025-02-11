Герцогиня Софі та принц Едвард розкрили секрет свого щасливого 25-річного шлюбу

Софі та принц Едвард одружилися 1999 року, а познайомилися кількома роками раніше.

Під час нещодавньої королівської поїздки до Непалу подружжя поділилося секретом свого щасливого шлюбу з публікою. Принц Едвард та герцогиня Софі, яким по 60 років, обмінювалися жартами та трималися за руки під час відвідин ботанічного саду.

У розмові з представниками преси пару запитали про секрет їхнього щасливого 25-річного шлюбу, на що Едвард люб'язно відповів: "Бо ми найкращі друзі", на що Софі погодилася: "Це правда", пише Hello!.

Принц Едвард та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Програма поїздки до Непалу відобразила їхні основні індивідуальні інтереси: Едвард спілкувався з молоддю, яка бере участь у Міжнародній премії герцога Единбурзького, а Софі приєднувалася до обговорень найважливіших заходів підтримки жертв сексуальної експлуатації, ґендерного насильства та торгівлі людьми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам історію кохання це королівської пари.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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