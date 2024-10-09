Герцогиня Софі та принц Едвард відвідали віллу на Мальті, де жила королева Єлизавета II

Софі та принц Едвард були зазнімковані під час екскурсії по віллі Гуардамангія у супроводі представників Heritage Malta, щоб дізнатися більше про реставраційні роботи, які проводяться в колишній резиденції покійної королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, покійного герцога Единбургського.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Принц і принцеса жили на Мальті, коли були молодою подружньою парою. Філіп тоді служив у Королівському військово-морському флоті та був відряджений на Мальту. Цей період Єлизавета називала одним із найщасливіших у її житті, оскільки вона могла жити життям звичайних людей.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Вілла Гуардамангія розташована на околиці столиці Валлетти. Навіть сьогодні не всі туристи знають, що це справді королівське місце, яке має свою історію, пов'язану з британською королевою Єлизаветою II.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Софі та Едвард прибули на Мальту, щоб відзначити 60-ту річницю її незалежності та спільну спадщину країни та співпрацю з Великою Британією. Цього дня на герцогині Единбурзькій була біла блузка і спідниця-максі в квітковий принт від Lightburst, вона взула білі шкіряні еспадрильї і в руках тримала плетений клатч Sophie Habsburg. На шиї у герцогині була підвіска з рожевим каменем, а у вухах лаконічні сережки. Принц Едвард був у сірому картатому костюмі, білій сорочці в дрібну клітинку і з червоною краваткою в принт.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Раніше ми показували образ Софі у сукні-сорочці, коли вона зустрілися з прем'єр-міністром Мальти доктором Робертом Абелою та його дружиною.

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