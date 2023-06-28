Герцогиня Софі у сукні в горох, а король Чарльз із келихом: у Букінгемському палаці відбувся прийом

У короля Чарльза III учора був насичений робочий день.

Вдень Чарльз разом із дружиною Каміллою відвідали забудову в герцогстві Корнуолл, де оглянули новий бронзовий рельєф та відкрили Сад герцога Единбурзького.

А ввечері Його Величність провів прийом для лауреатів Королівської премії за підприємництво у Букінгемському палаці у Лондоні. На прийомі Чарльзу склали компанію його брат принц Едвард, герцог Единбурзький та його дружина Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька приїхала на прийом у білій сукні у дрібний чорний горох і з квітковим принтом від бренду Beulah London. Вона зібрала волосся в низький хвіст, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки із золота. Також на зап'ясті мала кілька тонких золотих браслетів, а в руках тримала келих з напоєм.

Монарх був одягнений у темно-синій класичний костюм у смужку, білу сорочку в клітинку та світлу краватку з принтом. У руках у Чарльза також був келих із напоєм, схожим на звичайну воду.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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