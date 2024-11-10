Герцогиня Софі зробила на адресу принцеси Кейт особливий жест на публіці: що це було

Принцеса Уельська Кетрін разом із членами королівської родини відвідала службу біля Кенотафа у Лондоні у День пам'яті полеглих.

Разом з герцогинею Единбурзькою Софі принцеса Кейт з'явилася на центральному балконі Міністерства закордонних справ на Вайтголлі, поки король Чарльз III очолював національну службу пам'яті біля Кенотафа.

Після завершення заходу, коли королівські дами йшли з балкона, Софі продемонструвала ніжний жест підтримки для Кейт, поклавши руку на спину принцеси. Шанувальники, обговорюючи цей вчинок Софі, назвали його "символічним жестом" підтримки принцеси Кетрін, яка протягом більшої частини 2024 року боролася з раком.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала цей рух руки Софі і заявила, що вона демонструвала ознаки прихильності до Кейт.

Принцеса Кейт та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

"Це дотик до спини має символічний вигляд, показуючи, що Кейт може отримувати любов, турботу та підтримку будь-якої миті, навіть коли Вільям немає поруч", — цитує слова експертки Express.co.uk. "Це був невеликий жест прихильності, який також міг би стати для Кейт сигналом "молодець", оскільки вона досягла ще однієї важливої віхи на шляху до свого повернення до королівських обов'язків".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Сьогодні, 10 листопада, Велика Британія вшанувала пам'ять загиблих у війнах хвилиною мовчання на згадку про військовослужбовців, які віддали своє життя. Король Чарльз III та принц Уельський Вільям поклали вінки до Кенотафа, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів.

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