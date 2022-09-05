Герцогиню Кейт заскочили у Віндзорі за заняттям, яке Меган Маркл робити не могла

Герцог і герцогиня Кембриджські вже переїхали до Аделаїда-котеджу у Віндзорі, де мешкатимуть зі своїми трьома дітьми.

Кілька днів тому Кейт сфотографували папараці за кермом, коли вона їхала до їхнього нового маєтку. Герцогиня мала розслаблений вигляд за кермом, коли вона залишала територію під час перших вихідних сім'ї на їхній новій базі.

Знімки опублікувало видання Daily Mail. Вже сьогодні у трьох дітей Кембриджських починається новий навчальний рік у школі Ламбрук.

Наймолодший принц Луї йде до школи вперше, раніше він відвідував дитячий садок.

Приватна школа спільного навчання Ламбрук в Аскоті неподалік Віндзорського замку / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти і Луї в новій школі. Також відомо, що герцогиня Кейт та принц Вільям планують по черзі відвозити дітей до школи. Приблизно так, як це було днями, а отже, папараці іноді зможуть робити знімки Кейт за кермом та з дітьми.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

А ось герцогиня Сассекська Меган раніше у своєму інтерв'ю журналу The Cut розповідала, що не змогла б возити дітей до школи у Великій Британії так само вільно, як відвозить сина Арчі в Монтесіто, що в Каліфорнії. Мовляв, від папараці просто нема де сховатися.

У Кейт Міддлтон, як бачите, із цим проблем жодних немає. На її автомобіль не накидаються з фотокамерами і вона може спокійно проїхати туди, куди їй потрібно.

Герцогиня Кейт із принцесою Шарлоттою / Фото: Getty Images

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