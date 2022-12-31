Герої будівельного фронту: як будівельники-волонтери відновлюють житло, понівечене війною 

Рік, що минає, назавжди запам'ятається кожному українцю. Російські загарбники прийшли у мирні міста, залишаючи за собою руїни. Київщина дала відсіч ворогу ще навесні, але в області залишилося більше 6500 ушкоджених будинків. Поки армія очищає захоплені території – будівельники в тилу повертають життя руїнам.

Проект "Медіаоборона" допомагає українцям відновити відбудувати зруйновані війною оселі. У черговому випуску відеощоденникіа про відбудову волонтери показали, як будівельники буквально повертають руїни до життя.

На сьогодні відновлено відновлено вже шість будинків. Для цього волонтери об’єднали зусилля із забудовником Володимиром Хоменко, який надав і будівельні матеріали, і робочі руки.

"Я деякий час жив в Ірпені, бачив, як місто розвивається. І після того, як наші збройні сили звільнили цю територію, приїхав туди знов. Страшно було дивиться на ті воронки від снарядів, на будинки без дахів, без вікон. Мої хлопці зголосилися домогти - дехто навіть безкоштовно", - каже меценат.

Він доєднався до ініціативи "Медіаоборони" відразу щойно волонтери оголосили, що планують відновлювати житло.

Як результат – вже шість родини мають новий дах над головою.

Так, багатодітна родина із Калинівки вже облаштовує побут у відновленому домі, який був понівечений російською авіабомбою.

"Ми навіть не очікували таких кардинальних змін, фактично отримали новий будинок з нуля", – каже власниця будинку Світлана Лук'янець.

Фінальні роботи йдуть у Новому заліссі, де подружжя пенсіонерів дивом уціліло від ракетного удару.

Керує процесом на майданчиках Максим Єрмошин – він відповідає за всі роботи на будівництві.

"Після окупантів залишилося дуже багато знищеного чи пошкодженого житла і було необхідно створити комунікаційну платформу з пошуку меценатів", - розповів засновник проекту Олександр Дубінський.

Ремонт будинків – це не єдине, що роблять волонтери "Медіаоборони", аби допомогти відновити Київщину. У лютому Медіаоборона стала майданчиком для обміну інформацією про ворожі позиції.

"У перші дні війни ми подивилися, що не існує ніякої координації між людьми, які опинились на окупованих територіях, перед усім в Київській області. Це вже потім були створені різні боти. Але ми були першими, хто створив платформу в телеграмі, яка дозволяла людям надавати координати ворожої техніки, і ми ці координати передавали до ЗСУ та СБУ", – згадує Дубінський.

Навесні одразу після звільнення Київщини команда "Медіаоборони" відвідала понад 35 віддалених сіл області, куди не доїзджали інші волонтери. Саме так і виникла ідея допомогти людям більш глобально та відновлювати житло.

"То була дуже складна задача для будівельників, але вони впоралися. Там де було легше знести і побудувати з нуля, вони вислухали побажання людей, адже побачили в їх очах пам'ять про їхні старі будинки", – розповів засновник "Медіаоборони".

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