"Герої Маріуполя мають повернутися додому живими": Злата Огнєвіч опублікувала щемливий допис

Співачка закликає врятувати людей з Маріуполя.

Злата Огнєвіч сфотографувалася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві і опублікувала в Instagram знімок. У руках вона тримає український прапор із написом Save Mariupol. Одягнена співачка у жовтий світшот із написом Freedom (Свобода).

У дописі зірка закликала врятувати людей і військових, які перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Чим вимірюється людяність? Певно, що однією з таких ознак є співчуття. Дуже цінна і водночас болюча здатність відчувати людські страждання.

Певно, що ця здатність відсутня в окупантів через брак емоційного інтелекту, та й в принципі - через брак інтелекту й критичного мислення.

Те, що відбувається на АЗОВСТАЛЬ - розриває мене від болю зсередини. Те, як світ мовчазно споглядає за цією кривавою трагедією і чекає наступну серію, от тільки це зовсім не КІНО. Це - життя людей, реальних людей, які потребують негайної допомоги.

Ми не маємо права залишити цих людей, зробити вигляд, що там не існує військового гарнізону, поранених. Ми не маємо права залишити і зрадити українських військових в Маріуполі.

Це фото зроблено біля алеї Героїв Небесної Сотні. Нам достатньо однієї такої алеї. Герої Маріуполя мають повернутися додому живими. Я благаю наше керівництво про порятунок для НИХ", - написала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Злата поговорила з дружинами "азовців" і звернулася до фоловерів із проханням.

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