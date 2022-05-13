"Герої у білих халатах": Катя Осадча відвідала медсестер у лікарні

Ведуча привітала медичних працівниць зі святом.

Катя Осадча відвідала "Охматдит", де привітала медсестер із їхнім професійним святом, який був учора, 12 травня. Ведучу запросила Соломія Вітвіцька, яка щотижня організовує концерти для пацієнтів і медичного персоналу лікарні.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Катя привітала жінок і сфотографувалася з ними. Світлини вона опублікувала в Instagram.

"Це така неоціненна праця. Більшість з лікарів і медсестер протягом найнапруженішого періоду на початку березня жили в лікарні, над Охматдитом збивали ракети та зовсім поруч були перестрілки (в віконних рамах є сліди від куль).

(щоб подивитися відео, гортайте вправо)

Поранені діти і дорослі поступали нонстоп і, незважаючи на величезний досвід, директор @ohmatdyt Володимир Жовнір розповідає про загиблих зі сльозами на очах і пишається, що не провели жодної ампутації.

Катя Осадча і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Каті Осадчої

Важко описати силу цих людей, вони всі ГЕРОЇ В БІЛИХ ХАЛАТАХ. Низький уклін кожному, обімаю кожного і низько вклоняютьсь за героїзм!" - написала Осадча.

Нагадаємо, Катя у блакитному костюмі від українського бренду побувала в ефірі "Сніданку з 1+1", де розповіла історії з її проєкту пошуку зниклих під час війни українців.

Читайте також: