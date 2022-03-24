Геть російський контент: 10 українських YouTube-каналів, на які варто підписатися

У цій добірці ви знайдете цікаві канали про науку, історію, українську культура та навіть садівництво.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, багато українців переосмислили своє ставлення до цієї країни та нарешті відмовилися не лише від продукції російського виробництва, а й від контенту росіян. Якщо до 24 лютого ви любили подивитися ролики на YouTube із Росії, а тепер не знаєте, чим замінити їх, ми підготували для вас добірку 10 українських каналів, які блогери ведуть українською мовою.
Клятий раціоналіст
YouTube-канал імені Т.Г. Шевченка
Ukraїner
Палає
Твоя Підпільна Гуманітарка
Андрій Каранда. Ландшафтний дизайн
Влад Сторітелер
Travel Bastards
Двоколісні хроніки
ідея олександрівна
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