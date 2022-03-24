Геть російський контент: 10 українських YouTube-каналів, на які варто підписатися

У цій добірці ви знайдете цікаві канали про науку, історію, українську культура та навіть садівництво.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, багато українців переосмислили своє ставлення до цієї країни та нарешті відмовилися не лише від продукції російського виробництва, а й від контенту росіян. Якщо до 24 лютого ви любили подивитися ролики на YouTube із Росії, а тепер не знаєте, чим замінити їх, ми підготували для вас добірку 10 українських каналів, які блогери ведуть українською мовою.

Клятий раціоналіст

YouTube-канал імені Т.Г. Шевченка

Ukraїner

Палає

Твоя Підпільна Гуманітарка

Андрій Каранда. Ландшафтний дизайн

Влад Сторітелер

Travel Bastards

Двоколісні хроніки

ідея олександрівна

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