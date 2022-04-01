Гібралтарський полк отримав новий прапор з рук принца Едуарда

Принц Едуард, Граф Весекський представив новий прапор Королівського Гібралтарського полку.

Вчора, 31 березня, у Віндзорському замку відбулася неймовірно гарна церемонія, граф Вессекський, вручив новий прапор Королівському Гібралтарському полку.

Принц Едуард, Граф Уесекський вручає Гібралтарському полку новий прапор / Getty Images

Королівський гібралтарський полк уперше за майже десять років прибув до Великобританії для виконання церемоніальних обов'язків. З нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети з 21 березня по 14 квітня 2022 року Королівський полк виконує державні та церемоніальні функції у Великій Британії. Офіцери полку несуть службу в королівських резиденціях: Віндзорському замку, Букінгемському палаці, лондонському Тауері та Сент-Джеймському палаці.

Принц Едуард, Граф Вессекський вручає Гібралтарському полку новий прапор / Getty Images

Цей піхотний полк є єдиним військовим підрозділом біля Гібралтару, солдати Королівського гібралтарського полку постійно беруть участь в операціях у Гібралтарі, да відповідають за підтримку Королівського флоту.

Принц Едуард, Граф Уесекський вручає Гібралтарському полку новий прапор / Getty Images

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