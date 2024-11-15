Гідний приклад: королева Камілла розповіла про шкідливу звичку, якої позбулася

Багато хто, напевно, чув, що в молоді роки Камілла палила. Але ця шкідлива звичка не подобалася Чарльзу.

В середу ввечері королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на розкішному прийомі в Букінгемському палаці на честь століття благодійної організації Film and TV, покровителем якої став монарх.

І хоча Камілла пішла раніше, оскільки вона все ще відновлюється після інфекції легень, вона встигла поспілкуватись з деякими гостями.

Поговорила Камілла з акторкою Емілі Мортімер. Жінки відверто спілкувалися про матір Емілі, Пенелопу, яку королева знає особисто, пише Mirror.

Королева Камілла з акторкою Емілі Мортімер на прийомі в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Королева запитала, як у неї справи, на що акторка відповіла: "О, вона так само багато палить, як і раніше". На що Камілла пожартувала: "О, вона все ще палить?", а Емілі запитала: "О, а ви кинули палити?". Королева відповіла: "О так, я кинула 20 років тому". Потім Емілі привітала Її Величність.

Раніше син Камілли Том Паркер-Боулз в одному з нещодавніх інтерв'ю спростував чутки, що його мати полюбляє пити джин. Він також сказав, що вона не палить.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Читайте також: