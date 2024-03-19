Гідний приклад: королева Софія взяла участь у суботнику на благо природи

85-річна мати короля Іспанії Філіпа VI взяла участь у екологічній кампанії.
Королева Софія спільно з кампанією "1м2 для річок, озер та водосховищ" проєкту Libera, вирушила до міста Рівас-Васіамадрид, щоб взяти участь в очищенні річки Мансанарес.
Захід був організований у рамках ініціативи "Чисті річки рятують океани" та кампанії "1м2 для річок, озер та водосховищ" проєкту LIBERA, і покликаний акцентувати увагу на важливості збереження водних екосистем від витоку річки до її гирла.
Королева Софія закатала рукави і взялася разом з іншими учасниками заходу прибирати берег річки. Кожному з учасників видали спеціальні чорні мішки та рукавички, куди можна було збирати сміття.
Одягнулася Софія для цього заходу досить просто, в картату подовжену сорочку та чорну жилетку. Але не забула про прикраси на шиї, браслети на зап'ястя та про своє фірмове укладання.
Тим часом її невістка, королева Летиція, була вчора на церемонії вручення допомоги у сфері соціальних дій від Фонду Мутуа Мадріленья в Мадриді. Там королева з'явилася у стильному червоному жакеті з твіду та у чорних штанях.
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