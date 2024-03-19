Гідний приклад: королева Софія взяла участь у суботнику на благо природи

Королева Софія спільно з кампанією "1м2 для річок, озер та водосховищ" проєкту Libera, вирушила до міста Рівас-Васіамадрид, щоб взяти участь в очищенні річки Мансанарес.

Захід був організований у рамках ініціативи "Чисті річки рятують океани" та кампанії "1м2 для річок, озер та водосховищ" проєкту LIBERA, і покликаний акцентувати увагу на важливості збереження водних екосистем від витоку річки до її гирла.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева Софія закатала рукави і взялася разом з іншими учасниками заходу прибирати берег річки. Кожному з учасників видали спеціальні чорні мішки та рукавички, куди можна було збирати сміття.

Одягнулася Софія для цього заходу досить просто, в картату подовжену сорочку та чорну жилетку. Але не забула про прикраси на шиї, браслети на зап'ястя та про своє фірмове укладання.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Тим часом її невістка, королева Летиція, була вчора на церемонії вручення допомоги у сфері соціальних дій від Фонду Мутуа Мадріленья в Мадриді. Там королева з'явилася у стильному червоному жакеті з твіду та у чорних штанях.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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