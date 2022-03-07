Гімн України зазвучав англійською: його переклала та виконала зірка панк-року Патті Сміт

Гімн України зазвучав англійською: його переклала та виконала зірка панк-року Патті Сміт

Свою версію пісні вона виконала перед публікою.

Американська співачка та поетеса Патті Сміт, яку прийнято називати "хресною мамою панк-року", також висловила свою підтримку Україні.

Зірка вирішила донести слова нашого гімну усьому світу, тому переклала його англійською мовою.

"Ця музика весь час лунає в моїй голові. Я намагалася перекласти український гімн, який люди гордо співають крізь сльози", — написала вона, а також показала сторінки зі словами гімну, написаного від руки.



Також у своєму перекладі вона виконала український гімн перед публікою у Бауері Болрум на Мангеттені у Нью-Йорку.

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