Гімн України зазвучав англійською: його переклала та виконала зірка панк-року Патті Сміт

Свою версію пісні вона виконала перед публікою.
Американська співачка та поетеса Патті Сміт, яку прийнято називати "хресною мамою панк-року", також висловила свою підтримку Україні.
Зірка вирішила донести слова нашого гімну усьому світу, тому переклала його англійською мовою.
"Ця музика весь час лунає в моїй голові. Я намагалася перекласти український гімн, який люди гордо співають крізь сльози", — написала вона, а також показала сторінки зі словами гімну, написаного від руки.
Також у своєму перекладі вона виконала український гімн перед публікою у Бауері Болрум на Мангеттені у Нью-Йорку.
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