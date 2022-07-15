Гірка втрата: Іванка Трамп показала зворушливі знімки зі своєю померлою матір'ю

Вчора, 14 липня, померла мама Іванки Трамп і перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа – Івана Трамп. Жінці було 73 роки.

Івана Зельничкова народилася у комуністичній Чехословаччині у 1949 році. У 1977 вона вийшла заміж за Дональда Трампа (це був її другий шлюб). Через 15 років, у 1992-му, вони розлучилися. У цьому шлюбі народилося троє дітей: сини Дональд-молодший та Ерік і донька Іванка.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

У юнацькі роки Івана входила до складу збірної Чехословаччини з гірських лиж. Вона працювала моделлю.

Вона відіграла важливу роль у створенні іміджу Трампа у пресі у 1980-х роках, коли вони були однією з найвпливовіших пар Нью-Йорка. Жінка багато робила для побудови їхнього сімейного бізнесу. Івана з Дональдом працювала над будівництвом "Вежі Трампа" (Trump Tower) - всесвітньо відомого хмарочоса на П'ятій авеню в Мангеттені та над іншими гучними проєктами, зокрема над казино "Трамп Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

Івана була віце-президенткою з дизайну інтер'єрів у Trump Organization та керувала історичним готелем Plaza, який Трамп придбав у 1988 році.

Після розлучення Івана займалася бізнесом, писала книжки (у неї вийшло кілька романів). Вона також неодноразово брала участь у телевізійних шоу.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

Іванка Трамп переживає гірку втрату. На своїй сторінці в Instagram та в Stories вона опублікувала зворушливі архівні світлини мами Івани.

Івана Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Івана Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

На більшості з них Іванка зазнімкована ще маленькою з матір'ю.

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка дуже схожа на свою маму.

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Наша мати була неймовірною жінкою: впливовою бізнесвумен, спортсменкою світового класу, сліпучою красунею, дбайливою матір'ю та другом", — йдеться у заяві сім'ї Трамп.

Нагадаємо, причину смерті Івани родина Трампів не розголошувала. Але газета New York Post, посилаючись на власні джерела у поліції, повідомила, що у жінки зупинилося серце. Вона перебувала у своїй квартирі у Мангеттені. На момент прибуття лікарів вона була вже мертвою.

Дональд Трамп відреагував на смерть його колишньої дружини.

"Мені дуже сумно повідомляти всім, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка прожила прекрасне і надихаюче життя", - написав він у соцмережі.

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