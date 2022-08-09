Глое Кардашян чорною мінісукнею підкреслила звабливі форми

Глое Кардашян потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Зірка реаліті мала ефектний вигляд. На ній була чорна мінісукня з драпуванням, яка ідеально підкреслила її звабливі форми та стрункі ноги.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Вбрання Глое скомбінувала із чорними ботильонами від Christian Louboutin і невеликою блакитною сумочкою.

Кардашян зробила собі високий пучок, випустивши спереду пасма, одягла стильні чорні окуляри, прикрасила руки широкими браслетами, а вуха – довгими сережками.

Нагадаємо, преса повідомила, що Глое і її ексбойфренд Трістан Томпсон вдруге стали батьками. Сурогатна мати народила їм сина.

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