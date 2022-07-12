Голодувала та вислуховувала образи: як коханка Путіна — Кабаєва — стала олімпійською чемпіонкою

Коханка Путіна, Аліна Кабаєва, кажуть, нині вагітна, а отже, може дозволити собі їсти все, що завгодно і не переживати за фігуру. Але були в її житті часи, коли доводилося вимотувати себе дієтами та буквально морити голодом.
Про те, хто така Аліна Кабаєва, ми докладно розповідали у цьому матеріалі. Олімпійська чемпіонка та ексгімнастка розпочинала свій шлях у 11 років, коли вперше потрапила на тренування до тренерки національної збірної Росії Ірини Віннер. Тієї самої жінки, з легкої руки якої Путін і познайомився з Кабаєвою.
Видання woman.ru розповідало, що під час старту спортивної кар'єри Кабаєвій доводилося багатьом пожертвувати. Тренування проходили на закритій базі, подруг не було, одні конкурентки довкола, а ще вимоглива тренерка, яка наказала закрити рота на замок у прямому розумінні, оскільки Аліна завжди була схильна до повноти.
Кабаєвій довелося звикнути і до важких фізичних навантажень, адже допускали на змагання лише тих гімнасток, які були в ідеальній формі. А Аліна ніколи не була дівчиною з тонкою талією. Ось що про неї говорила Віннер :
"Є люди, які всі їдять і не гладшають як, наприклад, Аміна Заріпова. А ось Аліна Кабаєва тільки дивилася на їжу і вже додавала кілограм. Бог завжди все врівноважує. Аліна була просто обсипана золотом та діамантами: краса, характер, талант. І розплачувалась тим, що завжди вела напівголодне існування".
Кабаєва згадувала, що тренерка буквально морила її голодом, змушувала стрімко худнути та загрожувала, що не допустить її на тренування, якщо побачить бодай один зайвий сантиметр на талії гімнастки. І постійно чула від Віннер одні лише зауваження та зневажливе "табуретка на коротких ніжках". Доходило до того, що на їжу Кабаєва дивилася з огидою, як, мабуть, і на своїх струнких конкуренток, які їли і не гладшали.
Чемпіонкою вона таки стала, але посысти крісло Віннер не поспішає, як би сильно її зараз не вмовляла тренерка. Та й немає на це часу, адже скоро в їхній із Путіним сім'ї наближається поповнення, вже навіть стать дитини відома.
Читайте також:
- "Важкий" люкс кремлівського диктатора: одяг, аксесуари та інші "іграшки" Путіна
- Таємні діти "фюрера" Путіна: скільки їх і що про них відомо
- Дочки "фюрера" Путіна: хто вони і що про них відомо
- Вибачте, ні: син Кабаєвої та Путіна не зможе отримати бажане громадянство