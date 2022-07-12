Голодувала та вислуховувала образи: як коханка Путіна — Кабаєва — стала олімпійською чемпіонкою

Коханка Путіна, Аліна Кабаєва, кажуть, нині вагітна, а отже, може дозволити собі їсти все, що завгодно і не переживати за фігуру. Але були в її житті часи, коли доводилося вимотувати себе дієтами та буквально морити голодом.

Про те, хто така Аліна Кабаєва, ми докладно розповідали у цьому матеріалі. Олімпійська чемпіонка та ексгімнастка розпочинала свій шлях у 11 років, коли вперше потрапила на тренування до тренерки національної збірної Росії Ірини Віннер. Тієї самої жінки, з легкої руки якої Путін і познайомився з Кабаєвою.

Ірина Віннер / Фото: Associated Press

Видання woman.ru розповідало, що під час старту спортивної кар'єри Кабаєвій доводилося багатьом пожертвувати. Тренування проходили на закритій базі, подруг не було, одні конкурентки довкола, а ще вимоглива тренерка, яка наказала закрити рота на замок у прямому розумінні, оскільки Аліна завжди була схильна до повноти.

Кабаєвій довелося звикнути і до важких фізичних навантажень, адже допускали на змагання лише тих гімнасток, які були в ідеальній формі. А Аліна ніколи не була дівчиною з тонкою талією. Ось що про неї говорила Віннер :

"Є люди, які всі їдять і не гладшають як, наприклад, Аміна Заріпова. А ось Аліна Кабаєва тільки дивилася на їжу і вже додавала кілограм. Бог завжди все врівноважує. Аліна була просто обсипана золотом та діамантами: краса, характер, талант. І розплачувалась тим, що завжди вела напівголодне існування".

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Кабаєва згадувала, що тренерка буквально морила її голодом, змушувала стрімко худнути та загрожувала, що не допустить її на тренування, якщо побачить бодай один зайвий сантиметр на талії гімнастки. І постійно чула від Віннер одні лише зауваження та зневажливе "табуретка на коротких ніжках". Доходило до того, що на їжу Кабаєва дивилася з огидою, як, мабуть, і на своїх струнких конкуренток, які їли і не гладшали.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Чемпіонкою вона таки стала, але посысти крісло Віннер не поспішає, як би сильно її зараз не вмовляла тренерка. Та й немає на це часу, адже скоро в їхній із Путіним сім'ї наближається поповнення, вже навіть стать дитини відома.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

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