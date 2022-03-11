Голова Міжнародного валютного фонду прийшла на пресконференцію з синьо-жовтим значком

Крістін Лаґард підтримала Україну.

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард провела пресконференцію за підсумками засідання керівної ради ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні.

Там вона з'явилася із синьо-жовтим значком, прикріпленим до жакета. Таким чином Лаґард підтримала Україну.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II під час аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо своїми діями показала, що підтримує Україну під час війни: на столі у Її Величності стояла ваза з композицією у синьо-жовтих кольорах.

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