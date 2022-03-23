Голова Європейського парламенту підтримала Україну, одягнувши синьо-жовту стрічку на жакет

22 березня голова Європейського парламенту Роберта Метсола поспілкувалася з журналістами під час спільної заяви у Канцелярії, у Берліні.

Політикиня висловила свою підтримку Україні, доповнивши строгий жакет невеликою синьо-жовтою стрічкою у колір українського прапора.

Роберта Метсола / Getty Images

Також на своїй сторінці у Twitter вона написала кілька заяв.

"Європа має показати Путіну, що ця війна коштуватиме найбільшої ціни, яку тільки можна уявити. Ми діяли сміливо та швидко. Прийнято безпрецедентні та масштабні санкції. Ми повинні залишатися стійкими та єдиними у нашому підході. І зробити все, щоб зупинити безумство війни", — сказано у її заяві.

Європа мусить show Putin, що ця війна буде йти на великій вартості imaginable.



We have acted boldly and fast. Adopted unprecedented & massive sanctions.



We must remain steadfast & united in our approach. And do everything to stop madness of war. @Bundeskanzler @OlafScholz pic.twitter.com/F7T8aSEZT4 — Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2022

"Безпрецедентні часи вимагають безпрецедентної відповіді. Місцеві спільноти та прості громадяни приголомшивим чином відкрили свої оселі та серця. Тепер настав час Європейського союзу активізувати допомогу українцям, які рятуються від війни, та країнам-отримувачам. Ми можемо і повинні це зробити", — написала Метсола.

Unprecedented times need an unprecedented response.



Local communities & ordinary citizens мають оголошені своїми домашніми & hearts в an impressive way. Тепер це час для початку навчання до Українців fleeing from war & to countries at receiving end.



We can and we must do it. pic.twitter.com/Ldj5ygm0vW — Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2022

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