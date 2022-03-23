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Голова Європейського парламенту підтримала Україну, одягнувши синьо-жовту стрічку на жакет

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Голова Європейського парламенту підтримала Україну, одягнувши синьо-жовту стрічку на жакет

Роберта Метсола / Getty Images

22 березня голова Європейського парламенту Роберта Метсола поспілкувалася з журналістами під час спільної заяви у Канцелярії, у Берліні.

Політикиня висловила свою підтримку Україні, доповнивши строгий жакет невеликою синьо-жовтою стрічкою у колір українського прапора.

Роберта Метсола / © Getty Images
Роберта Метсола / Getty Images

Також на своїй сторінці у Twitter вона написала кілька заяв.

"Європа має показати Путіну, що ця війна коштуватиме найбільшої ціни, яку тільки можна уявити. Ми діяли сміливо та швидко. Прийнято безпрецедентні та масштабні санкції. Ми повинні залишатися стійкими та єдиними у нашому підході. І зробити все, щоб зупинити безумство війни", — сказано у її заяві.

"Безпрецедентні часи вимагають безпрецедентної відповіді. Місцеві спільноти та прості громадяни приголомшивим чином відкрили свої оселі та серця. Тепер настав час Європейського союзу активізувати допомогу українцям, які рятуються від війни, та країнам-отримувачам. Ми можемо і повинні це зробити", — написала Метсола.

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