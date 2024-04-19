Головна порада, яку Грейс Келлі дала принцесі Діані: якою вона була

Нещодавно ми згадували, як княгиня Монакська та принцеса Уельська вперше зустрілися на благодійному балу.

У липні 1981 року Грейс Келлі відвідувала Лондон, де завітала на благодійний концерт зі збору коштів та прийом на допомогу Королівському оперному театру в Лондоні.

У біографії Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст" принцеса Уельська згадувала цю зустріч із принцесою Монако. Це була їхня перша зустріч, знайомство з жінкою, якою Діана завжди таємно захоплювалася.

У книжці принцеса Уельська розповідала, що Грейс Келлі помітила її хвилювання, оскільки цього вечора вона з'явилася на концерті у чорній сукні без бретельок, а принц Чарльз був вкрай незадоволений вибором такої сукні, бо чорний у британській королівській родині вважали жалобним кольором. Публіка весь вечір шепотіла за спиною у Діани, обговорюючи її вбрання. А Келлі побачивши це відвела дівчину до вбиральні, де Діана розповіла їй про свої переживання і про те, що боїться свого майбутнього.

Княгиня Грейс Келлі та принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Не хвилюйся, — пожартувала тоді Грейс. — З часом ставатиме лише гірше".

Саме таку фразу тоді вимовила княгиня Монако на адресу майбутньої принцеси Уельської, яка хоч і була щасливою нареченою, але вже тоді почувалася немов у золотій клітці.

Нагадаємо, раніше ми показували яким був образ Грейс Келлі на весіллі Діани та Чарльза.

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