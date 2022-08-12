Головний алкоголік Росії: стало відомо як Путін познущався з Медведєва

Маріонетка російського президента Путіна часто у всіх на слуху. З вуст Медведєва часто можна почути те, що сам диктатор сказати публічно не наважується.

Про те, яку роль у Кремлі відіграє вічно "синій" Медведєв, ми вже розповідали. Тепер ось і телеграм-канал Generall SVR поділився цікавою інформацією про те, як Путін знущається з людини, яку колись називали російським президентом.

"У президента Росії Володимира Путіна специфічне почуття гумору. Гумор і глузування Путіна чудово розуміють у кремлівських колах, але жарти президента часто бувають незрозумілі звичайним громадянам Росії і зовнішнім спостерігачам. Так, відправивши заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва головою координаційної делегації : "Хто може найкраще координувати алкоголіків і наркоманів, як не головний алкоголік Росії", Путін просто знущався як над самим Дмитром Анатолійовичем, змусивши його займатися не за рангом "мишачою метушнею", так і над членами делегації: Бортниковим, Бастрикіним, Красновим і Кирієнко — поставивши на чолі клоуна та відвертого фрика Медведєва. Знущання у формі "жарту" улюблена забава Володимира Путіна і багато процесів у російській політиці стають зрозумілими виходячи саме з цього аспекту".

Путін та Медведєв / Фото: Associated Press

Раніше на цьому ж каналі вже з'являлася інформація про те, що Медведєв однією ногою в божевільні і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра.

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