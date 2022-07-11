Гороховий принт у гардеробі королівських осіб: образи Кейт, Камілли, Беатріс та Меган Маркл

Цього сезону багато королівських осіб надають перевагу вбранню в гороховий принт. Лише за останні кілька тижнів герцогиня Кембриджська Кетрін продемонструвала два такі образи. Хто ще з членів британської королівської родини носить сукні в принт polka dot, читайте далі.

Герцогиня Кембриджська двічі цього місяця одягала сукні від британського бренду Alessandra Rich з улюбленим принтом у горох під час відвідин Вімблдону. А лише за кілька тижнів до цього вона одягла білу сукню в чорний горох від цього ж бренду і з'явилася в ній на королівських кінних перегонах Royal Ascot.

Герцогиня Кейт в Аскоті / Фото: Getty Images

Під час Вімблдонського тенісного турніру публіка побачила герцогиню Кейт у блакитній сукні у дрібний горох та темно-синій. Обидва вбрання були від бренду Alessandra Rich і довжини міді. Блакитну сукню Кейт одягала також на один із заходів з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року.

Кейт на Вімблдоні / Фото: Associated Press

У чорному міді від Alessandra Rich і крислатому капелюсі Кейт приїжджала на службу пам'яті на честь принца Філіпа в березні 2022 року. Тоді образ герцогиня доповнила бежевим клатчем.

Герцогиня Кейт та принцеса Шарлотта на службі / Фото: Getty Images

Онучка королеви Єлизавети II – Зара Тіндалл – одягла чорну сукню у білий горох від LK Bennett на Великодню службу 17 квітня 2022 року. Вбрання королівська особа доповнила химерним капелюхом.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська обрала зелену сукню у білий горох від Samantha Sung, коли приїхала до Королівського театру. Сукня-сорочка добре поєднувалася з плетеною сумкою та шкіряними туфлями на підборах.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Графиня Софі Весекська з'являлася у сукні в горох під час візиту на Кіпр у червні. Графиня обрала сукню у великий горох помаранчевого кольору від британського бренду Suzannah, яку доповнила клатчем у тон.

Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс Йоркська з'являлася у чорній сукні у великий білий горох від Jamie Crystal-Bow із шовкового крепу на королівських перегонах в Аскоті. І, схоже, надихнулася Беа образом Кейт Міддлтон із Аскота.

Фото: Associated Press

До речі, минулого року принцеса Беатріс з'явилася у білій сукні в горох на Вімблдоні. Тоді вбрання від Self-Portrait чудово підкреслювало вагітний живіт принцеси.

Навіть Меган, герцогиня Сассекська, яка вже не є членом королівської родини, носить горох у Каліфорнії. Меган прийшла підтримати чоловіка принца Гаррі на грі в поло і одягла чорно-білу блузку в горох у поєднанні з білими плісованими шортами від бренду Khaite та чорним капелюхом з широкими полями.

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