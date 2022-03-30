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Гості пам'ятної служби за принцом Філіпом засудили рішення принца Гаррі відмовитись вшанувати пам'ять діда

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Гості пам'ятної служби за принцом Філіпом засудили рішення принца Гаррі відмовитись вшанувати пам'ять діда

Принц Гаррі та принц Філіп / Getty Images

Вчора у Вестмінстерському абатстві відбулася служба пам'яті за принцом Філіпом, який помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.

Вшанувати пам'ять чоловіка королеви Єлизавети II приїхали майже всі родичі та близькі друзі, а також колеги герцога Единбурзького. Не був присутній лише його онук принц Гаррі, який живе із сім'єю у США. Гаррі не захотів приїхати з міркувань безпеки, йому не дозволили сплатити поліцейську охорону з приватних коштів.

На поминальній службі, як пише Mirror, обговорювали рішення принца Гаррі та Меган Маркл пропустити захід, а колишній офіцер охорони покійного принца Філіпа назвав їхнє виправдання "нісенітницею".

Принц Філіп / © Getty Images
Принц Філіп / Getty Images

Річард Гріффін, який відповідав за безпеку королеви та принца Філіпа протягом 14 років, був гостем на заході, і заявив, що розчарований тим, що герцог та герцогиня Сассекські вирішили не повертатися до Великої Британії, щоб засвідчити свою повагу.

Гаррі сказав, що не може повернутися до Великої Британії з міркувань безпеки, які стали предметом його останнього судового позову — цього разу проти Міністерства внутрішніх справ.

Меган та Гаррі / © Getty Images
Меган та Гаррі / Getty Images

"Це було великим розчаруванням для всіх. Звичайно, там, де я був, думали, що він повинен бути тут. Всі ці нісенітниці про те, що він не міг отримати захист, наскільки я розумію, була жалюгідною відмовкою, він повинен був бути тут, щоб вшанувати пам'ять свого діда", — сказав Річард. "Зрештою, якби він так турбувався про безпеку, він міг би залишитися зі своїм братом та батьком, у яких чудова охорона. Він був би більш ніж у безпеці", — каже чоловік.

Він також додав: "Це було дуже емоційно. Я працював з принцом Філіпом 14 років і подорожував з ним світом, я багато чого з ним робив і дуже сумував за ним, коли він помер. Принц Філіп мав великий слід на службі, це було помітно одразу. Було чудово мати можливість прийти сьогодні і віддати шану. Це була чудова, прекрасна служба. Він був найдбайливішою людиною, яку ви тільки могли зустріти", — сказав пан Гріффін.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Getty Images

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