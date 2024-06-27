Готується до нового виходу: стало відомо, коли принцеса Уельська знову з'явиться на публіці

Після її появи на параді Trooping the Color на початку цього місяця, королівські шанувальники чекають з нетерпінням нового виходу принцеси.

Джерела, наближені до принцеси Уельської, повідомили, що Кейт обмірковує свою наступну публічну появу. Королівська коментаторка Емілі Ендрюс вважає, що Кейт може з'явитися на Вімблдонському тенісному турнірі наступного місяця. Кейт є покровителькою турніру, очевидно, що вона дуже хотіла б на ньому з'явитися, цитує її слова express.co.uk.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

До речі, про це принцеса говорила і у своєму зверненні в Instagram напередодні Trooping the Color, коли поділилася новим фото, розповіла про своє самопочуття та написала, що обмірковує кілька літніх публічних заходів.

Також відомо, що як тільки діти Кейт та Вільяма закінчать школу, сім'я вирушить до свого заміського маєтку Амнер-гол у Норфолку, де зазвичай проводить літо. А якщо Кетрін почуватиметься добре, то влітку вони відвідають Балморал, де канікули проводить король Чарльз із дружиною королевою Каміллою.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Уельські поділилися новим милим фото принца Вільяма із трьома дітьми, яке Кейт зробила на пляжі.

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