Готується до особливого дня: королівський палац Данії презентував нове фото принцеси Ізабелли

21 квітня данській принцесі Ізабеллі виповниться 18 років.
Принцеса Ізабелла – старша дочка короля Фредеріка X та королеви Мері. За кілька тижнів їй виповниться 18 років і з цього приводу палац уже поділився новим фото майбутньої іменинниці.
На фото Ізабелла одягнена у блакитну сорочку та темно-синій жакет та штани, у неї розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі, принцеса усміхається, позуючи напівбоком.
"У понеділок, 21 квітня 2025 року, Її Королівській Високості принцесі Ізабеллі виповнюється 18 років. Нові портрети принцеси були зроблені Стіном Евальдом.
Выдсвяткує день народження принцеса 11 квітня в Орхусі та 15 квітня у Копенгагені святковими заходами, які віддають належне громадам молодого покоління, головними елементами яких є культура, творчість, сталий розвиток та волонтерство”, — йдеться у повідомленні палацу.
Ізабелла, нагадаємо, онука королеви Данії Маргрете II, молодша сестра кронпринца Крістіана та старша сестра близнюків принца Вінсента та принцеси Жозефіни – молодших дітей Мері та Фредеріка. Вона посідає друге місце у черзі на престол після свого старшого брата Крістіана.
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