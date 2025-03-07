Готується до особливого дня: королівський палац Данії презентував нове фото принцеси Ізабелли

Принцеса Ізабелла – старша дочка короля Фредеріка X та королеви Мері. За кілька тижнів їй виповниться 18 років і з цього приводу палац уже поділився новим фото майбутньої іменинниці.

На фото Ізабелла одягнена у блакитну сорочку та темно-синій жакет та штани, у неї розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі, принцеса усміхається, позуючи напівбоком.

Принцеса Ізабелла / Фото: Данська королівська родина/Instagram

"У понеділок, 21 квітня 2025 року, Її Королівській Високості принцесі Ізабеллі виповнюється 18 років. Нові портрети принцеси були зроблені Стіном Евальдом.

Выдсвяткує день народження принцеса 11 квітня в Орхусі та 15 квітня у Копенгагені святковими заходами, які віддають належне громадам молодого покоління, головними елементами яких є культура, творчість, сталий розвиток та волонтерство”, — йдеться у повідомленні палацу.

Королева Мері та принцеса Ізабелла / Фото: Getty Images

Ізабелла, нагадаємо, онука королеви Данії Маргрете II, молодша сестра кронпринца Крістіана та старша сестра близнюків принца Вінсента та принцеси Жозефіни – молодших дітей Мері та Фредеріка. Вона посідає друге місце у черзі на престол після свого старшого брата Крістіана.

Читайте також: