Готується до публічного заходу: королева Єлизавета II повернулася до Віндзора

Королева Єлизавета II провела тиждень у своєму маєтку у Сандрінгемі, куди планує повернутися на Різдво. Але настав час повертатися до Віндзора.

У неділю, в день народження її старшого сина принца Чарльза, королева має намір відвідати поминальну недільну службу пам'яті 14 листопада. Сьогодні західні ЗМІ повідомляють, що Її Величність повернулася до Віндзорського замку і готується до появи на публіці. Можливо, королеву супроводжуватиме хтось із її найближчих родичів.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

Також читайте Особлива деталь в образі: королева Єлизавета II одягла прикрасу на згадку про принца Філіпа

У Сандрінгемі Єлизавета ІІ кілька разів потрапляла під приціл фотографів. Варто зазначити, що у повсякденному житті монархиня має дещо інакший вигляд, ніж на офіційних знімках.

Поки публіка з нетерпінням чекає на на появу королеви, Букінгемський палац не поспішає підтверджувати, що на Різдво та майбутні свята Єлизавета II справді буде приймати ім'ю в Сандрінгемі. Сама Єлизавета II найбільше сумує за церковними службами і хоче відвідати різдвяну службу цього року на свято.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Читайте також:

Лист до палацу: як написати, щоб вам відповіла герцогиня Кембриджська

У прикрасі з 40-х: королева Єлизавета II з'явилася на публіці в улюбленому намисті

Різдво для королеви: які плани у Єлизавети II і чи приїде монархиня до Сандрінгема

Королева Єлизавета II — монархиня, що править найдовше у Великій Британії (40 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання