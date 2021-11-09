Готується до публічного заходу: королева Єлизавета II повернулася до Віндзора

Королева Єлизавета II провела тиждень у своєму маєтку у Сандрінгемі, куди планує повернутися на Різдво. Але настав час повертатися до Віндзора.
У неділю, в день народження її старшого сина принца Чарльза, королева має намір відвідати поминальну недільну службу пам'яті 14 листопада. Сьогодні західні ЗМІ повідомляють, що Її Величність повернулася до Віндзорського замку і готується до появи на публіці. Можливо, королеву супроводжуватиме хтось із її найближчих родичів.
У Сандрінгемі Єлизавета ІІ кілька разів потрапляла під приціл фотографів. Варто зазначити, що у повсякденному житті монархиня має дещо інакший вигляд, ніж на офіційних знімках.
Поки публіка з нетерпінням чекає на на появу королеви, Букінгемський палац не поспішає підтверджувати, що на Різдво та майбутні свята Єлизавета II справді буде приймати ім'ю в Сандрінгемі. Сама Єлизавета II найбільше сумує за церковними службами і хоче відвідати різдвяну службу цього року на свято.
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