Готується до туру: три продукти, які король Чарльз завжди бере у поїздку

Король Чарльз III готується вирушити в перший закордонний тур після того, як йому діагностували рак. Монарх поїде в тур Австралією та Самоа разом зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Відомо, що в поїздці короля супроводжуватиме два лікарі, також обов'язково Чарльз бере із собою запас крові на екстрений випадок. Таких правил дотримувалася під час закордонних поїздок і королева Єлизавета ІІ.

Але цим монарх не обмежиться. Шефкухарі, які працювали на короля в різний період, розповідали, що Чарльз завжди бере з собою їжу на сніданок. Шефкухар Грем Ньюбоулд заявив, що у поїздки Чарльз брав із собою домашній хліб (очевидно цільнозерновий), свіжі фрукти, фруктові соки та мюслі.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

"Хоч куди б Чарльз прямував, коробка зі сніданком завжди супроводжує його. У нього є шість різних видів меду, особливі мюслі, сухофрукти і все, що для нього особливе і до чого він вибагливий", — каже шеф, цитує його журнал ok!.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше ми вже розповідали вам про інші різні дивацтва короля Чарльза. Повідомлялося також, що король віддавав перевагу прогулянці замість обіду. Але віднедавна включив до свого раціону один продукт, який сприятливий для організму, особливо, якщо людина проходить лікування від раку.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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