Готується очолити трон: королева Єлизавета II передає справи принцу Чарльзу

Обов'язки королеви, викладені у звіті про Суверенний грант, були скорочені вперше за більш ніж десятиліття.

Королева Єлизавета II повільно, але факт складає свої королівські обов'язки і вже зараз дає можливість своєму спадкоємцю принцу Чарльзу відчути весь тягар відповідальності корони.

Її Величність вперше за більш ніж десятиліття змінила свої офіційні обов'язки через проблеми з мобільністю, які змусили її відмовитися від участі у ключових заходах.

Як повідомляє Mirror, після платинового ювілею Букінгемський палац скоротив обов'язки Єлизавети II, а її 73-річний син принц Чарльз навпаки готовий взяти на себе ще більше офіційних обов'язків.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Цього року, нагадаємо, принц Чарльз вперше відвідав відкриття державного парламенту сам, представляючи там королеву (також із ним був принц Вільям).

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

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Тим часом джерела у палаці применшують значення змін, говорячи, що вони не були "радикальними" для королівської родини. Але вже зараз очевидно, що королева Єлизавета II з'являтиметься на публіці все менше, а її син – все більше. Хоча, звичайно, повністю передавати престол Чарльзу вона поки що не буде.

Про те, скільки років принц Уельський чекає на трон і, яким може бути його правління, ми писали ось тут.

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