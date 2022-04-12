Принц Гаррі та Меган Маркл у Торонто 2017 року / Getty Images

"Готуючись до Ігор, ми думаємо про збірну України": Меган та Гаррі відвідають Invictus Games у Нідерландах

"Готуючись до Ігор, ми думаємо про збірну України": Меган та Гаррі відвідають Invictus Games у Нідерландах

Меган Маркл приєднається до свого чоловіка принца Гаррі на відкритті Invictus Games у Нідерландах.

На сторінці Invictus Games у твітері опублікували повідомлення, в якому заявили про те, що чекають на герцога Сассекського з нетерпінням.

"Принц Гаррі, герцог Сассекський, готується до поїздки до Нідерландів і бере уроки нідерландської мови. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість надати йому теплий прийом у Гаазі. Готуючись до Ігор, ми думаємо про збірну України, а також про їхніх друзів та сім'ю. #InvictusGames ", — зазначено в повідомленні.

Дружина Гаррі, меган, герцогиня Сассекська візьме участь у перших кількох днях Ігор, підтвердив це прессекретар пари.

| Принц Harry, The Duke of Sussex, is gettting ready for Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague. Як ми всі робимо для Games, наші думки є з team Ukraine, як добре, як їхні друзі & сімей. #InvictusGames pic.twitter.com/HD7kRr3ZX7 — Invictus Games The Hague 2020 (@InvictusGamesNL) March 12, 2022

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання, засновані принцом Гаррі для поранених військовослужбовців та ветеранів. Цього року Ігри відбудуться з 16 до 22 квітня у нідерландському місті Гаага.

2017 року Меган та Гаррі вперше, як пара, з'явилися на Invictus Games у Торонто. Ігри цього року спочатку були заплановані на 2020 рік, але були відкладені через пандемію COVID-19.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Торонто 2017 року / Getty Images

Нагадаємо, у березні фонд Invictus Games повідомив, що член української спільноти Invictus Games Сергій Караїван загинув під час російського вторгнення в Україну.

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