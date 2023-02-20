Готують до нового курсу терапії: рак Путіна сковує плани "фюрера"

Не секрет, що здоров'ям Путін похизуватися давно не може і змушений регулярно проходити різноманітні обстеження та курси терапії.

На вихідних російський "фюрер" пройшов чергове медичне обстеження, результати якого його не потішили. Як пише телеграм-канал Generall SVR, Путіну потрібне нове обстеження, і його дата вже призначена на 5 березня.

"Це може і, швидше за все, серйозно вплине на плани та рішення президента найближчими днями. Погіршення стану здоров'я та відсутність можливостей у президента під час терапії активно брати участь у різних заходах, як і повноцінно брати участь у керівництві СВО, внесе свої корективи. Нагадаємо, що наприкінці минулого року через початок терапії Путін був змушений скасувати низку великих традиційних заходів і на якийсь час піти з більшої частини інформаційного порядку денного", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, не секрет, що Путін має онкологію органів системи шлунково-кишкового тракту. Він проходить курси терапії, а також дотримується спеціальної дієти.

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