Готуються до переїзду: Кейт та Вільям відмовляються від цілодобової допомоги няні

Вже цього місяця герцог та герцогиня Кембриджські разом із дітьми планують переїзд із Кенсінгтонського палацу до Віндзору. Житимуть вони в Adelaide Cottage, розташованому лише за 10 хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.

Про нові подробиці, пов'язані з переїздом сім'ї, ми вже розповідали. Тепер стало відомо, що разом із Вільямом, Кейт та їхніми трьома дітьми в котеджі не житиме улюблена няня дітей – Марія Тереза Борралло.

Марія Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Ходять чутки, що після переїзду Марія Тереза житиме в іншому місці в маєтку Віндзор і приходитиме на роботу в сім'ю Кембриджських щодня, а не житиме разом з дітьми, як це було раніше. Все тому, що сім'я поміняє великий Кенсінгтонський палац на скромний будинок з чотирма спальнями і місця для проживання няні там просто немає, пише The Telegraph.

Відомо, що пані Борралло працюватиме повний робочий день, хоч і житиме в іншому місці разом з іншими співробітниками, які раніше жили з сім'єю, включаючи хатню робітницю та шефкухаря.

Герцогиня Кейт, принц Вільям їхня няня та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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Вона з'явилася в сім'ї, коли молодшому синові Кейт та Вільяма – принцу Джорджу – виповнилося вісім місяців. Спочатку з малюком Джорджем їм допомагала Джессі Вебб — няня принца Вільяма, але їй уже було за 70 років, тому довелося шукати нову помічницю. Так з'явилася Марія Тереза. Вона чудово порозумілася з Кембриджськими. Пізніше обов'язки няні розширилися, оскільки сім'я поповнилася ще двома дітьми – народилися принцеса Шарлотта та принц Луї. Марія Тереза закінчила коледж Норланд у Великій Британії, який відомий своїми сильними педагогічними програмами.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Відсутність няні з проживанням — не єдина зміна, до якої готуються діти Кейт та Вільяма. Їм доведеться піти до нової школи, за чутками це буде школа Ламбрук у Беркширі. Вартість одного семестру навчання у цій школі складає 8481 фунтів стерлінгів. Вільям та Кейт відвідували школу кілька разів саме тому журналісти переконані, що їхні діти навчатимуться саме у цій школі.

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