Готуються до Різдва: кронпринцеса Вікторія показала, як із чоловіком та дітьми прикрашала ялинку у замку

Кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та двоє дітей пари – принцеса Естель та принц Оскар – показали, як вбирали ялинку, робили святкові вінки та інші прикраси для майбутнього свята у Стокгольмському королівському палаці.

"Щасливого Різдва. Ворота замку відкриті для відвідувачів щодня у вихідні, крім святвечора та Різдва. Виставка у палаці триватиме до 7 січня", — йдеться в підписі до ролика.

Нагадаємо, раніше кронпринцеса Вікторія ділилася милим святковим фото своїх дітей, що підросли. Принцеса Естель та принц Оскар були зазнімковані, коли святкували День Святої Люсії.

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