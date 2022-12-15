Готуються до свят: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми відвідали церемонію відкриття різдвяної ялинки

Вчора подружжя відвідало традиційну церемонію відкриття різдвяної ялинки у рамках сезону різдвяних свят у палаці Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

На цьому заході княгиня Монако з'явилася у синьому кейппальті та високих замшевих чоботях на підборах та в рукавичках. Її Високість мала лаконічне укладання і легкий денний макіяж. З прикрас вона одягла лише сережки-пусети.

Князь Альбер II був теж у темному пальті і з яскраво-червоним шарфом на шиї. Картатий аксесуар надавав образу більш святковий вигляд.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Також подружжя взяло із собою дітей – 8-річних близнюків принца Жака та принцесу Габріеллу. Дівчинка була у синьому хутряному пальті, чорних щільних колготах та балетках. Її образ добре гармоніював із образом її матері Шарлін. А принц Жак був у темному пальті, як і його батько Альбер.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Сім'я на публіці мала досить милий вигляд. Нещодавно, Жак та Габріелла відсвяткували свої 8-річчя і їхня мама ділилася в соцмережах милим відео з архівними фотографіями.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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