Готуються до свят: королева Максима поділилася теплим сімейним знімком

Різдвяні свята – це час, коли сім'я збирається разом. Про це нагадують і члени нідерландської королівської сім'ї.

Королева Максима та король Віллем-Олександр поділилися фотографією возз'єднання родини, коли їхня середня дочка принцеса Олексія повернулася додому на канікули з коледжу в Уельсі, куди вирушила на навчання кілька місяців тому.

"Наближаються свята: час разом повертатися додому", — підписала фото королівська родина.

Минулої п'ятниці у принцеси Олексії закінчився зимовий семестр у коледжі UWC Atlantic, де вона навчається разом з іспанською принцесою Леонор. Алексія хоче здобути ступінь міжнародного бакалавра протягом наступних двох років. Влітку вона закінчила четвертий клас Christelijk Gymnasium Sorghvliet у Гаазі.

На фото король і королева оточені своїми дочками, зокрема і 18-річною принцесою Катаріною-Амалією та 14-річною принцесою Аріаною. Нагадаємо, минулого тижня королівська родина відсвяткувала 18-річчя принцеси Катаріни-Амалії. Спадкоємницю престолу офіційно вітали у Державній раді у день її народження, а також було опубліковано кілька нових прекрасних портретів принцеси.

Принцеса Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр / Getty Images

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