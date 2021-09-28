Готуються до весілля: наречений японської принцеси Мако приїхав до Токіо

Старша онучка Акіхіто виходить заміж за простолюдина. Заради кохання вона відмовляється від свого титулу і грошей.

Японська принцеса Мако у жовтні цього року виходить заміж за простолюдина — 29-річного Кея Комура. Пара вже розпочала готуватися до весілля. Вчора, 27 вересня, папараці сфотографували хлопця в аеропорту Токіо, куди він прибув з Нью-Йорка.

Наречений принцеси Мако — Кей Комура / Getty Images

Одягнений Комура був у чорний діловий костюм в ледве помітну смужку і світлу смугасту сорочку. Вбрання він доповнив чорними туфлями. В одній руці хлопець ніс шкіряну сумку, а іншою він тримався за валізу. Волосся Кей зібрав у хвіст, а на обличчя одягнув білу маску.

Наречений принцеси Мако — Кей Комура / Getty Images

Як повідомляє 24matins, Мако відмовляється від грошей, призначених для неї при вступі до шлюбу (1,2 мільйона доларів) і урочистих королівських церемоній заради шлюбу з простолюдином.

Після весілля Мако позбудеться титулу принцеси. Вони переїдуть жити до Нью-Йорка, де хлопець працює в юридичній кампанії.

принцеса Мако / Associated Press

Нагадаємо, принцеса Мако і Кей познайомилися у 2012 році під час навчання у Міжнародному християнському університеті в Токіо. У 2017 році вони оголосили про свої заручини, але вже наступного року перенесли весілля на 2020 рік через церемонію передачі престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто.

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