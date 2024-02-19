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Говорив про Кейт і побував за лаштунками: принц Вільям на церемонії BAFTA

Говорив про Кейт і побував за лаштунками: принц Вільям на церемонії BAFTA

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський відвідав церемонію BAFTA і зізнався, що не дивився фільм, здійснив багато галасу "Барбі".

На заході 42-річний принц Уельський був веселим, тоді як його дружина Кейт продовжує відновлюватися в їхньому сімейному будинку після операції на черевній порожнині.

Кейт Бланшетт та принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / © Associated Press
Кейт Бланшетт та принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Принц перепросив за відсутність принцеси Уельської та сказав організаторам: "Мені шкода, що Кетрін тут немає, їй дуже подобається церемонія BAFTA".

Принц Вільям за лаштунками церемонії BAFTA / © Getty Images
Принц Вільям за лаштунками церемонії BAFTA / Фото: Getty Images

Також у цій розмові принц Уельський розповів, що він дивився не так багато фільмів, як зазвичай перед церемонією, оскільки зараз він має важливіші справи. Нашумілий фільм "Барбі" принц Вільям також не дивився, хоча казав, що планує це зробити. А ще розповів, що зазвичай вони із дружиною дивляться фільми разом.

Кейт та Вільям на церемонії BAFTA / © Associated Press
Кейт та Вільям на церемонії BAFTA / Фото: Associated Press

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