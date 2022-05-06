"Говорять, що знайдуть мою сім'ю": Катерині Бужинській погрожують проросійські болгари

Артистці погрожують у соцмережі.

Катерина Бужинська активно підтримує українців і відвідує у Болгарії всі мітинги на підтримку України. Вона в інтерв'ю місцевого телебачення і радіо розповідає всю правду про війну, яку Росія розв'язала проти України.

Артистка зізналася у коментарі для ТСН.ua, що їй почали погрожувати у соціальних мережах проросійські болгари через її активну діяльність на підтримку України.

Катерина Бужинська з родиною / Instagram Катерини Бужинської

"Мені погрожують, що мене знайдуть, мою сім'ю, дітей. Говорять, що я суну носа, куди мені не треба. Вони дуже злі", - говорить Катерина.

Нагадаємо, Бужинська, загорнувшись у синьо-жовтий прапор, виступила у Софії з концертом, присвяченим пам'яті українців, яких вбили російські окупанти у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містах.

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