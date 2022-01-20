Графині Вессекській 57: що ми знаємо про улюблену невістку королеви Єлизавети II

Дружина молодшого сина королеви Єлизавети II — принца Едварда — Софі Вессекська сьогодні святкує 57-річчя.

Софі Ріс-Джонс народилася 20 січня 1965 року в Оксфорді. Вона була другою дитиною в сім'ї (у Софі є старший брат Девід). Назвали її на честь сестри її батька, яка померла за десятиліття до народження Софі.

Дівчинка добре вчилася в школі, потім в коледжі і отримала вищу освіту за спеціальністю "Секретар". Але працювати почала в сфері зв'язків з громадськістю. Її багаторічний досвід допоміг Ріс-Джонс в 31 рік відкрити власне PR-агентство RJH Public Relations.

Графиня Вессекська Софі / Associated Press

Завдяки роботі в PR Софі і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Едвардом. 1993 року принц Едвард організував благодійний захід "Реальний теніс", а піаром цього заходу якраз і займалася Софі. Історія замовчує деталі того, як почався роман між ними, але службові стосунки переросли в романтичні.

Весілля Софі і Едвард зіграли 1999 року. Після цього Софі залишила свій бізнес і почала виконувати королівські обов'язки і стала опікуном низки організацій. Софі і Едвард є основними представниками королеви Єлизавети II на зарубіжних заходах королівської сім'ї.

Графиня Вессекська Софі і принц Едвард, весілля 1999 рік / Associated Press

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У шлюбі у пари народилося двоє дітей — дочка Луїза 2003 року і син Джеймс. Ще до того, як Софі завагітніла дочкою, вона пережила 2001 року позаматкову вагітність. Луїза народилася на місяць раніше передбачуваного терміну в результаті екстреного кесаревого розтину. У процесі пологів мати і дитина перенесли сильну крововтрату через розрив плаценти.

Графиня Вессекська Софі і принц Едвард / Associated Press

Через чотири роки 2007-го знову за допомогою кесаревого розтину Софі народила сина. Софі і Едвард домовилися з королевою Єлизаветою, що їхні діти не будуть називатися принцами і принцесами, і королівськими високостями.

Графиня Вессекська Софі / Associated Press

Дівчатка, народжені від цього шлюбу, називатимуться леді. Перший син носитиме титул чемності віконта Северна, наступні сини — приставку "Високоповажний". Однак, як бачимо, пара зупинилася на народженні двох дітей.

Графиня Вессекська Софі / Associated Press

Графиня Вессекська Софі і принц Едвард з дітьми / Associated Press

До речі, Софі, як і її племінник принц Вільям шульга. А ще у неї немає стиліста, всі вбрання та образи для своїх світських виходів графиня підбирає собі самостійно. І робить це, треба сказати, вельми непогано.

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