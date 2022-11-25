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Графиня Софі сяяла на банкеті: улюблена невістка королеви одягла на прийом прикраси на її честь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Графиня Софі сяяла на банкеті: улюблена невістка королеви одягла на прийом прикраси на її честь

Прикраси графині Софі / Фото: Associated Press

Нещодавно на державному банкеті в Букінгемському палаці сяяла невістка королеви Єлизавети II – графиня Софі Вессекська.

Ми побачили її в розкішному образі, колір сукні Софі підібрала дуже вдало, а ще одягла прикраси, які вшановували пам'ять покійної королеви Єлизавети II.

Графиня Софі Весекська / © Associated Press
Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

57-річна графиня Весекська сяяла на прийомі на честь президента ПАР Сиріла Рамафоса в аквамариновій тіарі. Цю тіару було виготовлено спеціально для Софі, яка вперше з'явилася в ній на публіці в день урочистостей з нагоди зведення на престол князя Монако Альбера II 2005 року.

Як пише The Court Jeweller, у цієї тіарі є унікальна особливість. Прикрасу можна трансформувати та носити як намисто. Софі носила її таким чином на галаконцерті у Лондоні 2006 року.

Графиня Софі на коронації князя Альбера II 2005 року / © Getty Images
Графиня Софі на коронації князя Альбера II 2005 року / Фото: Getty Images

Свій вечірній образ графиня Софі доповнила двома прикрасами, що належали її покійній свекрусі Єлизаветі II — сережками з грушевидним діамантом Demi-Parure і сучасним намистом з торочкою. Софі та королева були дуже близькі, кажуть, саме дружина молодшого сина монархині була найулюбленішою невісткою Єлизавети II. Очевидно, що одягнути ці прикраси Софі вирішила на честь пошани своєї свекрухи.

Прикраси графині Софі / © Associated Press
Прикраси графині Софі / Фото: Associated Press
Графиня Софі та принц Едвард / © Getty Images
Графиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на банкеті ми також побачили розкішні виходи королеви-консорта Камілли в сапфіровій тіарі королеви Єлизавети II, а також образ принцеси Уельської, яка одягла знамениту тіару "Вузлики кохання", що належала раніше принцесі Діані.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1219
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