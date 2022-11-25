Графиня Софі сяяла на банкеті: улюблена невістка королеви одягла на прийом прикраси на її честь

Нещодавно на державному банкеті в Букінгемському палаці сяяла невістка королеви Єлизавети II – графиня Софі Вессекська.
Ми побачили її в розкішному образі, колір сукні Софі підібрала дуже вдало, а ще одягла прикраси, які вшановували пам'ять покійної королеви Єлизавети II.
57-річна графиня Весекська сяяла на прийомі на честь президента ПАР Сиріла Рамафоса в аквамариновій тіарі. Цю тіару було виготовлено спеціально для Софі, яка вперше з'явилася в ній на публіці в день урочистостей з нагоди зведення на престол князя Монако Альбера II 2005 року.
Як пише The Court Jeweller, у цієї тіарі є унікальна особливість. Прикрасу можна трансформувати та носити як намисто. Софі носила її таким чином на галаконцерті у Лондоні 2006 року.
Свій вечірній образ графиня Софі доповнила двома прикрасами, що належали її покійній свекрусі Єлизаветі II — сережками з грушевидним діамантом Demi-Parure і сучасним намистом з торочкою. Софі та королева були дуже близькі, кажуть, саме дружина молодшого сина монархині була найулюбленішою невісткою Єлизавети II. Очевидно, що одягнути ці прикраси Софі вирішила на честь пошани своєї свекрухи.
Нагадаємо, на банкеті ми також побачили розкішні виходи королеви-консорта Камілли в сапфіровій тіарі королеви Єлизавети II, а також образ принцеси Уельської, яка одягла знамениту тіару "Вузлики кохання", що належала раніше принцесі Діані.
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