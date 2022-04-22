Графиня Софі та принц Едвард скасували частину королівського туру на честь Єлизавети II

Старші члени британської королівської сім'ї один за одним вирушають у тури на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Раніше такі поїздки вже здійснили принц Вільям та герцогиня Кетрін, вони побували у країнах Карибського моря.

Кейт та Вільям / Getty Images

Принц Чарльз і герцогиня Камілла їздили в тур Ірландією. А принц Едвард та графиня Софі готуються до поїздки в Антигуа та Барбуду, Гренаду, Сент-Люсію та Сент-Вінсент та Гренадини від 22 до 28 квітня. Буквально вчора було оголошено, що пара в останню мить скасувала поїздку до Гренади. Повідомляється, що це сталося після консультацій з урядом Гренади та за порадою генерал-губернатора.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

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У заяві палацу повідомили, що пара сподівається приїхати туди пізніше, але поки що невідомо, коли саме, пише Royal Сentral.

Софі та Едвард вилітають сьогодні. Під час візиту до Сент-Вінсента та Гренадин принц Едуард зустрінеться зі спортсменами, які готуються до Ігор Співдружності, які відбудуться у Бірмінгемі цього літа. А Софі Весекська поговорить із жінками, які допомогли організувати реакцію спільноти на виверження вулкана Ла-Суфрієр.

Їхні королівські Високості також привітають тих, хто нещодавно отримав Золоту премію герцога Единбурзького, яка є спадщиною принца Філіпа.

Софі, графиня Весекська та принц Едвард / Getty Images

Вони також зустрінуться з легендарними гравцями в крикет Вест-Індії та національними командами Антигуа з веслування, а також відсвяткують 70-річне правління королеви.

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