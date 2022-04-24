Графиня Софі та принц Едвард вирушили в тур на честь королеви Єлизавети II: перші фото

Графиня Софі та принц Едвард вирушили в тур на честь королеви Єлизавети II: перші фото

Графиня Софі і принц Едвард прибули до Сент-Люсії, щоб розпочати тижневий королівський тур Карибським морем напередодні святкування платинового ювілею королеви.

У перший день туру, у п'ятницю, королівське подружжя прибуло до міжнародного аеропорту Геванорра у В'є-Форті, Сент-Люсія. Граф та графиня Вессекські подорожуватимуть регіоном протягом одного тижня, відвідавши Антигуа та Барбуду, Сент-Люсію, Сент-Вінсент та Гренадини.

Графиня Вессекська та принц Едвард / Getty Images

На сторінці королеви Єлизавети II у твітері було опубліковано кілька фотографій з туру. Як Їхніх Королівських Високостей вітали високоповажний Філіп Дж. П'єр, прем'єр-міністр, і Його Превосходительство пан Сиріл Еррол Мельгіадес Чарльз, виконуючий обов'язки генерал-губернатора.

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У The Queen's Platinum Jubilee year, The Royal Highness буде visit St Vincent and the Grenadines and Antigua and Barbuda. pic.twitter.com/0jGrlFESED — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2022

Граф і графиня Весекські прибули до Сент-Люсії на початку свого карибського туру. Під час прийому в Будинку уряду Їхні Королівські Високості привітали тих, хто нещодавно отримав Золоту премію герцога Единбурзького, яка є спадщиною принца Філіпа, чоловіка королеви, який помер рік тому у квітні.

На Botanical Gardens, Earl and Countess had close encounter з St Vincent's National Bird, The Amazona guildingii, як добре, що посідає місцеві школи і планування на березі квітки The Queen's Platinum Jubilee. pic.twitter.com/hwcrWE4jGW — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

Також у Ботанічному саду граф і графиня ближче познайомилися з національним птахом Святого Вінсента, Amazona guildingii, а також зустрілися з місцевими школярами та посадили дерево на ознаменування платинового ювілею королеви.

На Св Vincent і Grenadines Community College, Countess watched La Gracia Dance Company розв'язати, як добре збираються місцеві women's groups до з'ясувалося більше за їхню роль в community's response до eruption of La Soufriere Volcano. pic.twitter.com/fOjoHGCL44 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 24, 2022

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