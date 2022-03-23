Графиня Софі Вессекська відвідала штаб батальйонів у Булфорді

Графіня Вессекська Софі продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Вчора, 22 березня, дружина принца Едварда у ролі королівського полковника відвідала штаб батальйонів у Булфорді, Вілтшир.

Графиня Вессекська / Getty Images

Минулого тижня графиня Софі представляла Корону в Нью-Йорку, відвідавши низку заходів у місті. Оскільки королева Єлизавета II починає поступово відмовлятися від королівських обов'язків, роль Софі у "Фірмі" виявляється не менш важливою, ніж ролі герцогині Корнуольської чи герцогині Кембриджської.

До Вілтширу 57-річна Софі прибула у білому подовженому жакеті та світлій спідниці. В руках тримала бежевий клатч і була в бежевих туфлях на підборах.

Графиня Вессекська / Getty Images

Візит був частиною її ролі королівського полковника 5-го стрілецького полку.

Королівські експерти вважають, що саме Софі зі своєю практичністю та діловою впевненістю нагадує багатьом про принца Філіпа, за яким наступного тижня у Вестмінстерському абатстві відбудеться пам'ятна служба.

Графиня Вессекська / Getty Images

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