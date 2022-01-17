Графиня Софі Вессекська провела кілька днів у Катарі, палац поділився знімками

Графиня Весекська Софі новий рік почала активно і вже встигла побувати у Катарі.

На офіційній сторінці королеви Єлизавети II в Instagram були опубліковані знімки графині Софі з різних заходів, які вона відвідала.

"Цього тижня графиня Весекська побувала в Катарі з @orbis.me як глобальний посол Міжнародного агентства із запобігання сліпоті @iapb.

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Під час візиту Її Королівська Високість зустрілася з катарськими благодійними організаціями та високопоставленими особами, які просувають програми з охорони здоров'я очей та борються із сліпотою у всьому світі.

Графиня відвідала Національний музей Катару, щоб дізнатися про їхні інтерактивні виставки, призначені для сліпих і слабозорих.

Її королівська Високість також зустрілася з членами афганської жіночої команди робототехніків, які були евакуйовані з Кабула 2021 року та продовжують навчання у Досі.

Біля посольства Великої Британії в Катарі графиня посадила дерево на честь платинового ювілею королеви", йдеться у повідомленні.

У королеви Єлизавети II зараз непростий період, її середнього сина звинувачують у сексуальному насильстві і минулого тижня монархиня позбавила його всіх військових звань та титулу Його королівської Високості. Але є в сім'ї інші родичі, які не заплямували свою репутацію.

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Getty Images

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