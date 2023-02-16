Графиня Вессекська була на межі життя і смерті: історія, якою королівська сім'я воліла не ділитися

Графиня Вессекська Софі у шлюбі з принцом Едвардом народила двох дітей – доньку Луїзу та сина Джеймса. Але мало хто знає, що на час перших пологів Софі ледь не померла.

Ми багато пишемо про королівські пологи, розповідали вам, як народжують королівські особи і чим небезпечні домашні пологи. Історія графині Вессекської ніколи раніше на загал не розповідалася. Але видання express.co.uk поділилося деякими подробицями.

Графиня Вессекська / Фото: Getty Images

Її розповіла колишня прессекретарка королеви Єлизавети ІІ - Айлза Андерсон. Вона була однією з двох людей, які втішали 38-річну графиню Софі, коли та народжувала свою першу дитину в лікарні Фрімлі-Парк у графстві Суррей. На жаль, її чоловік принц Едвард був того дня зайнятий і не міг бути присутній на пологах. Леді Луїза народилася не кілька тижнів раніше запланованого терміну (на 36-му тижні вагітності графині), а її мати Софі була госпіталізована до Фрімлі-парку після того, як відчула сильний біль у животі. Лікарі швидко виявили, що вона перебуває в критичному стані через втрату крові, і зробили екстрений кесарів розтин. У неї було гостре відшарування плаценти - стан, за якого слизова оболонка плаценти відокремлюється від матки.

Це може викликати масивну крововтрату у матері, а також дистрес і завмирання у немовлят. Стан Софі прогресував настільки, що був смертельно небезпечним і для неї, і для її дитини.

Графиня Вессекська та принц Едвард з новонародженою донькою Луїзою / Фото: Getty Images

Новонароджену, яка важила трохи більше двох кілограмів, одразу після народження забрали у матері та відправили до лікарні Святого Георгія в Тутінгу для спеціалізованого лікування. Водночас Софі втратила так багато крові, що, кажуть, була за 15 хвилин від смерті. Графиня перебувала в напівсвідомому стані і їй знадобилося масивне переливання крові, щоб стабілізувати її стан.

Пізніше палац випустив офіційну заяву, в якій йшлося:

"Її Королівська Високість та її донька перебувають у стабільному стані. Як запобіжний засіб, дитина була доправлена до регіонального неонатального відділення лікарні Святого Георгія в Тутингу".

А через чотири роки, 2007-го, в тому самому госпіталі Софі Вессекська народила другу дитину. Син Джеймс народився за допомогою кесаревого розтину. Він народився доношеним.

Графиня Вессекська з дітьми / Фото: Getty Images

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