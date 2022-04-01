Графиня Вессекська посадила ювілейне дерево у Букінгемському палаці

У Британії тривають заходи у рамках святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети.

Учора, 31 березня у Букінгемському палаці графиня Вессекська Софі зустрілася з групою школярів із початкової школи Грейндж-Парк у Шропширі.

Графиня Вессекська / Getty Images

Чотирикласник із Грейндж-Парк отримав із рук Софі пам'ятну ювілейну монету в п'ятдесят пенсів, що позначає сімдесят років правління королеви, на знак успішного завершення молодших класів.

Графиня Вессекська / Getty Images

Разом з іншими учнями четвертого класу головний лісничий герцогства Корнуолл Герайнт Річардс вивчив із учнями різні обрізки дерев та рослин перед посадкою в'яза.

Графиня Вессекська / Getty Images

І нарешті, Софі зі школярами посадила в'яза в рамках ініціативи Queen's Green Canopy на честь платинового ювілею правління королеви.

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