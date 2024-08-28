Графу Ніколаю виповнилося 25: данський палац поділився фото іменинника

Данський граф Ніколай святкує сьогодні своє 25-річчя.
Ніколай – старший син принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II) та його першої дружини принцеси Олександри, графині Фредеріксборгської. На честь іменинника в Instagram данської королівської родини було опубліковано фото та привітання.
"У Його Превосходительства графа Ніколая сьогодні день народження, йому виповнюється 25 років. На першому фото @nikolaitildanmark піднімається на гору Ройс-Пік у Новій Зеландії, а на другому фото граф із сім'єю у Шато-де-Кей у Франції", — йдеться у підписі під знімками.
(гортайте фото праворуч)
У січні 2023 року його бабуся королева Маргрете II оголосила, що позбавляє своїх онуків (але не всіх) титулів принців та принцес. Це рішення безпосередньо торкнулося дітей, народжених у її другого сина, принца Йоагіма: Ніколая та Фелікса – його синів від першої дружини Олександри, а також Афіни та Генріка – від другої дружини принцеси Марі. Тому Ніколай тепер має лише титул графа.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що граф Ніколай Монпеза виходив у світське товариство зі своєю дівчиною – моделлю Бенедиктою Туструп, яка дебютувала на Тижні моди у Копенгагені.
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