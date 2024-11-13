Грандіозне повернення Кейт: палац зробив нову заяву про принцесу Уельську

Принцеса Уельська проведе свій щорічний різдвяний концерт 6 грудня, повідомляє CNN з посиланням на палац. У центрі уваги заходу буде тема "наскільки ми потрібні одне одному, особливо у найважчі часи нашого життя" — тема дуже близька Кейт, оскільки вона цього року проходила лікування від раку і вже публічно розповідала, наскільки змінилося її життя за цей час.

Це буде вже четвертий різдвяний концерт під керівництвом принцеси Кейт, який називається Together at Christmas (Разом на Різдво). Проходить він у Вестмінстерському абатстві в Лондоні напередодні Різдва.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю на різдвяному концерті 2023 року. / Фото: Associated Press

У заяві Кенсінгтонського палацу йдеться про те, що цьогорічний концерт, організований благодійним фондом принца та принцеси "Королівський фонд", "проллє світло на людей з усієї Великої Британії, які проявили любов, доброту і співчуття до інших членів своїх спільнот". Близько 1600 осіб, номінованих за свою відданість надання допомоги нужденним, приєднаються у Вестмінстерському абатстві до членів королівської родини та інших відомих осіб.

Кетрін відвідає захід зі своїм чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми – принцами Джорджем та Луї та принцесою Шарлоттою.

Принцеса Уельська Кетрін з чоловіком та дітьми на різдвяному концерті 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями ми бачили два нові виходи принцеси Кейт. Вона відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі у Лондоні та наступного дня була присутня на службі пам'яті біля Кенотафа.

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