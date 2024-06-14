Грайливо оголила плечі: леді Амелія Віндзор у синій сукні сходила на тусовку

Член британської королівської родини обрала для світського виходу темно-синю максісукню з приспущеними рукавами, корсетом та об'ємною спідницею. У руках дівчина тримала свою улюблену сумку-будиночок від бренду Lulu Guinness, з якою вже з'являлася на світській тусовці раніше.

На публіці Амелія постала з новою короткою стрижкою, з легким макіяжем на обличчі, а також доповнила свій образ численними золотими каблучками на пальцях та браслетами на зап'ястях.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше леді Амелія була заскочена папараці під час прогулянки містом, одягнувшись у хутряну куртку та штани карго кольору хакі.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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